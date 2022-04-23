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Bakan Özer'den 23 Nisan Mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:09
Bakan Özer'den 23 Nisan Mesajı

Bakan Özer, yayımladığı 23 Nisan mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur" dedi. 

Bakan Özer, çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

DHA

Son Güncelleme: 23.04.2022 11:11
Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut Özer23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıMesaj
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