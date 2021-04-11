Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla da değişim için büyük fırsattır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde hasar gören kentte valiliği ziyaret etti, değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, bir kez daha afet yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu önlemlerin çalışmalar sırasında yapılması gerektiğini kaydeden Soylu, “Afet sonrası iyileştirme çalışmalarımızda iki hedefimiz olması gerekir. Birincisi kaybedileni tamamen yerine koymak, insanların hayatını afet öncesindeki hale getirmek, can kayıpları hariç her türlü kaybı yerine tekrar getirmeye çalışıyoruz. İkinci hedef de aynı afetin tekrar yaşanmamasını temin edecek önlemleri hep birlikte almak. Yağmur elbette ki tekrar yağacak. Elbette ki tekrar yüksek miktarda yağacak ancak bunun bir afete, sele dönüşmemesi için hep birlikte gereken önlemleri almalıyız. İşte bunu tam da, bu çalışmalarımız sırasında yapmalıyız. İyileştirme çalışmalarımız sırasında bu noktayı atlarsak, gelecekte karşılayacağımız maliyet, hem insan canı hem de maddi manevi bizim kimseye izah edemeyeceğimiz bir maliyet olur” diye konuştu.

‘AFETLER DEĞİŞİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR’

Dünyadaki pek çok devletin afetlerin ardından yapılaşma sorunlarını ve ihmallerini çözdüğünü kaydeden Soylu, “Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır. Dünyadaki pek çok ülke, afetler sonrasında zarara yol açan yapılaşma sorunlarını, ihmallerini; afet sonrası iyileştirme çalışmalarında hallettiler. İlgili kanunları çıkardılar, tedbirlerini aldılar. Yaşanan afet olayı dolayısıyla birtakım dirençler de kırıldığı için bir nevi, afeti, geleceğe ait bir fırsat haline dönüştürmüş oldular. Onun için bizler de buradaki çalışmalarımızda hiçbir gereklilikten, bilimsel ve teknik olarak yapılması gerekenden sarf-ı nazar etmeden bu çalışmalarımızı gelecekteki olası afetlerden zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirmemiz, planlamamız ve fiiliyata dönüştürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

‘2,2 MİLYAR TL’LİK ZARAR MEYDANA GELDİ’

Giresun’da yaşanan sel afeti sonrasında 2,2 milyarlık hasar geldiğini belirten Soylu, “Bu afette 11 canımızı kaybettik, 4 de kaybımız var ve 332 milyon 415 bin TL ödenek ve yardım aktarıldı şu anda. 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında bir yatırım harcamamız var. Yani 2,2 milyar TL’lik Giresun’daki, Dereli’deki, Doğankent’teki ve diğer ilçelerimizdeki yollar dahil olmak üzere, oluşan hasarlar dahil olmak üzere, toplam 2,2 milyarlık bir maddi maliyet söz konusudur. Sadece Giresun ilindeki afette bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım. Bunun da anahtarı, sizlerin elindedir. Buradaki birlikte çalıştığımız, afeti birlikte yaşadığımız, birlikte sıkıntılar ve acılar çektiğimiz, vatandaşlarımızla birlikte bu afetin maliyetlerini ortadan kaldırmak için hep birlikte elimizi taşın altına koyduğumuz bir süreç. Çalışmalarımızda hep beraber bu konuya hassasiyet göstermenizi, bu ilkeden hiçbir kararınızda taviz vermemenizi tekrar istirham ediyorum” ifadelerinde bulundu.

‘HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI’

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış, toplamda 1749 binada 5264 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tabii burada yeni konut yapımında, yer göstermelerde, Karadeniz’in genelinde büyük bir sorun olan hisseli mülkiyet yapısı maalesef karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşın yıkılan evi hisseli, yeni yapılacak evin hisseli olması gerekiyor. Muvafakat veya feragatname alma sorunu çok doğaldır ki karşımıza çıkıyor. Bu konuda vatandaşlarımızla diyalogu artırmak ve uygun olan hazine arazisi ve meraların kabulü konusunda hep birlikte biraz daha gayret etmek lazım. Aksi takdirde çalışmaların gecikmesi, bu gecikmelerden kaynaklanan bazen memnuniyetsizliklerle ve birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle acil yıkılacak olan toplam 137 binanın, 133 tanesi altyapı ve kentsel dönüşümle tespit edilen, Tirebolu Eymür’de 7 bina, Doğankent merkezde 15 bina, ağır hasarlı raporu tutulan 6 resmi raporlu bina olmak üzere toplamda 161 bina yıkılmıştır. Dereli ilçe merkezinde riskli alan ilan edilen 93 bina, 276 konut, 162 ticari ve 4 bina kamu binası olmak üzere 97 bina yıkılmıştır. 274 konut, 169 ticari için 90 milyon 615 bin lira kıymet takdimi yapılmıştır. Doğankent ilçe merkezimizde ise 13 konut için 3 milyon 192 bin lira kıymet tahmini gerçekleştirilmiştir. Yine AFAD kapsamında yapılacak evler çerçevesinde Toplu Konut İdaresiyle yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde TOKİ tarafından Merkez Mahallesi 71 adet konut, 82 dükkan inşaatıyla birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi işi, Sütlüce Mahallesi için de 142 adet konut inşaatı için altyapı ve çevre düzenleme işi devam etmektedir. Yine Doğankent’te merkez mahallesine 156 adet konut, 70 adet dükkan ile altyapı ve çevre düzenleme işi yapılmaktadır. Merkez Dereli, Tirebolu, Doğankent ilçeleri ve köylerinde bir etap 125 adet köy evi inşaatı ve Dereli ilçesi girişi konteyner yapıları inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi, Dereli, Tirebolu, Doğankent ilçeleri ikinci etap 125 adet köy evi inşaatı da devam etmektedir."

Toplantının ardından Bakan Soylu'nun, selin vurduğu Dereli ve Doğankent ilçelerine geçerek incelemelerde bulunacağı belirtildi.

DERELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından ziyaret ettiği AFAD Giresun İl Müdürlüğü'nde Vali Enver Ünlü ile yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kara yoluyla, 22 Ağustos'ta selin vurduğu Dereli ilçesine geçen Bakan Soylu, burada süren inşaat çalışmalarını inceleyip, Kaymakam Murat Atıcı ve şantiye yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı. Dereli'de vatandaşlarla da sohbet edip, esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, bir fırında kendisine ikram edilen tereyağlı pideden yedi. İlçede devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatlarını da gezen Bakan Soylu, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada bir süre kalan Bakan Soylu, ilçeden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.