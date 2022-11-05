Bakan Soylu: Aile iÃ§i ÅŸiddet ve kadÄ±na ÅŸiddet insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r, kadÄ±na el kalkamaz

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, sosyal medya hesabÄ±ndan kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadeleye iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. Soylu, paylaÅŸÄ±mÄ±ndaÂ "AslÄ±nda pek Ã§ok sorunu dÃ¼nyayla beraber yaÅŸÄ±yoruz. TerÃ¶r, trafik kazalarÄ±, afetler, en son Kovid-19 salgÄ±nÄ±. Ancak Ã¶yle bir tanesi var ki bize asla yakÄ±ÅŸmÄ±yor. â€˜Cennet annelerin ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±ndadÄ±râ€™ diyen â€˜kadÄ±na el kalkmazâ€™ diyen bir millete hiÃ§ ama hiÃ§ yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Bir kadÄ±na, bir Ã§ocuÄŸa, bir anneye, ayrÄ±lmak isteyen eÅŸe, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸine ve niÅŸanlÄ±ya ÅŸiddet gÃ¶stermek, sÄ±rf kadÄ±n ve Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in zulmetmek. Bunlar bize yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu ne haktÄ±r, bu ne insanlÄ±ktÄ±r ne de erkekliktir. Dinde de vidanda da yeri yoktur. DÃ¼nya gibi biz de aile iÃ§i ve kadÄ±na ÅŸiddete yÃ¶nelik mÃ¼cadele ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

KadÄ±na ÅŸiddet konusunda bÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klarÄ±n koordineli bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan Soylu, "21'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde bu alanda Ã¼lkemizde devrim niteliÄŸinde adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Her ÅŸeyden Ã¶nce anayasa deÄŸiÅŸtirerek kadÄ±nlara yÃ¶nelik pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayÄ± ilk defa bir anayasa kuralÄ± haline getirdik. Aile iÃ§i ve kadÄ±na ÅŸiddete yÃ¶nelik ÅŸiddeti engellemek iÃ§in kanunlar, yÃ¶netmelikler ve uygulamalar yapÄ±ldÄ±. Namus ve tÃ¶re cinayetlerinde yapÄ±lan ceza indirimleri, mahkemelerdeki iyi hal indirimleri de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DiÄŸer konularda olduÄŸu gibi bu konuda da bizim stratejilerimiz var. En yenisi SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla Aile BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet, SaÄŸlÄ±k, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±klarÄ± ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'yla hazÄ±rlanan, KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetle MÃ¼cadele 2021- 2025 4'Ã¼ncÃ¼ Ulusal Eylem PlanÄ±Â geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna ek olarak 2022 yÄ±lÄ± iÃ§inde her birimin sorumlu olduÄŸu faaliyet planÄ± da yayÄ±mlandÄ±.Â TÃ¼m bu belgelerdeki bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen gÃ¶revler Ã§erÃ§evesinde aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Ã¶nlemek iÃ§in pek Ã§ok uygulamayÄ± hayata geÃ§iyor" dedi.

KadÄ±n Destek UygulamasÄ± (KADES) uygulamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± bir Ã¶dÃ¼l aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bakan Soylu, "Tedbirlerin birÂ kÄ±smÄ± Ã¶nleyici olmaya yÃ¶nelik Ã¶ncelikle modern teknolojinin tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± sahaya sÃ¼rdÃ¼. Mesela 2018 yÄ±lÄ±nda 'KADES' adlÄ± uygulamayÄ± devreye aldÄ±. KadÄ±nlarÄ±mÄ±z bunu cep telefonlarÄ±na indiriyorlar. BirÂ panik butonu gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Acil durumda tek dokunuÅŸta 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezimize ihbar dÃ¼ÅŸÃ¼yor ve en yakÄ±n ekibi yÃ¶nlendiriyoruz.Â 27 EkimÂ itibariyle 4 milyon 105 bin kadÄ±n bu uygulamayÄ± telefonuna indirdi, 536 binÂ ihbar aldÄ±k. Ekiplerimiz hepsine gitti. BunlarÄ±n 318 bini gerÃ§ek ve tehlike iÃ§eren ihbarlar ve hepsine mÃ¼dahale edildi. KÃ¼Ã§Ã¼k birÂ not;Â baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± 'KADES'Â uluslararasÄ± Ã¶dÃ¼l aldÄ±.Â Fransa ve BelÃ§ika'da uygulamayÄ± Ã¶rnek aldÄ±. BirÂ diÄŸer tedbirimiz, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z GÃ¼venlik Acil Durum Merkezi'mizdeki yani 'GAMER'deki elektronik kelepÃ§e izleme merkezimizde riski yÃ¼ksek vakalarda mahkeme kararÄ±yla takÄ±lan elektronik kelepÃ§eler. Bu merkezden 7 gÃ¼n 24 saat izlenmektedir. AynÄ± anda 1500 vakayÄ± takip edebiliyoruz. UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olan erkek, kadÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sistem uyarÄ±yor ve ekiplerimiz anÄ±nda mÃ¼dahale ediyor. Åžu ana kadar bin 950 vakaya izledik, halen 747 vakanÄ±n izlemesi de devam ediyor. Ã–te yandan kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n, ÅŸikayet imkanlarÄ±nÄ± ve ÅŸikayet takip kapasitemizi artÄ±rma yoluna gittik" diyeÂ konuÅŸtu.

'KADINA YÃ–NELÄ°K ÅžÄ°DDET OLAYLARINDA TEMEL YAKLAÅžIMIMIZ Ã–NLEYÄ°CÄ° OLMAKTIR'

Bakan Soylu, kadÄ±nÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve atmaya da devam edildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde 1005, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde 242 olmak Ã¼zere toplam 1247 yerde aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi kuruldu ve her ilÃ§ede ulaÅŸÄ±labilir oldu. 100 bin nÃ¼fusun Ã¼zerindeki kadÄ±n, konuk evi olmayan belediyeler konuk evi aÃ§malarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ± ve sÃ¼re verildi. AyrÄ±ca polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarÄ±nda ki gÃ¼ven masalarÄ±na 3 binÂ kadÄ±n personel gÃ¶revlendirerek kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini daha rahat ifade etmeleriÂ saÄŸlandÄ±. Ã–te yandan valilik ve ilÃ§elerimizde bulunan aÃ§Ä±k kapÄ± birimlerimizde de bu ÅŸikayetlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼mlere yÃ¶nlendirilmesini saÄŸladÄ±k.Â Bu kanallara aÃ§tÄ±kÃ§a alÄ±nan ÅŸikayetler elbette ki tedbir kararlarÄ± da ulaÅŸÄ±labilirlik de arttÄ±. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±nda temel yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z Ã¶nleyici olmaktÄ±r. Bunun iÃ§in iÅŸin risk analizi boyutuna ayrÄ± bir Ã¶nem veriyoruz. Bu maksatla dÃ¼nyada da kullanÄ±lan risk analiz formlarÄ±nÄ± ve yÃ¶ntemlerini kullanÄ±yoruz. Her olayda olaya Ã¶zel birÂ kayÄ±t ve risk deÄŸerlendirme formu doldurup analiz ediyoruz. Bu formalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rekli yeni kriterlerle gÃ¼ncelliyoruz. Åžimdi de yeni birÂ projeyle bu analizleri yapay zeka algoritmalarÄ±yla yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k ve ÅŸu an test aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Ä°nÅŸallah Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde her olay iÃ§in daha isabetli, daha erken uyarÄ± veren ve daha Ã¶nleyici birÂ sisteme hep birlikte kavuÅŸmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. Her konuda olduÄŸu gibi aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadelede de iÅŸin en Ã¶nemli unsuru, tabii ki insan, uzman personel ve toplumsal farkÄ±ndalÄ±k. Bunun iÃ§in yoÄŸun birÂ eÄŸitim programÄ± izliyoruz."

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aile ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetle mÃ¼cadele alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan personellere verilen eÄŸitimlerin istatistiklerini paylaÅŸan Bakan Soylu,Â "Son 3 yÄ±lda toplam 327 binÂ kolluk personelimize bu konuda eÄŸitim verdik. AyrÄ±ca son 2 yÄ±lda 38 binÂ erbaÅŸ ve ere Polis Akademisi ve Jandarma, Sahil GÃ¼venlik Akademisinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren yaklaÅŸÄ±k 24 binÂ Ã¶ÄŸrenciye, bin 327Â mÃ¼lki idare amirimize, yani kaymakamlarÄ±mÄ±z, valilerimize,Â 18 binÂ muhtarÄ±mÄ±za bu konuda eÄŸitim verdikÂ ve yepyeni birÂ projeyi baÅŸlattÄ±k. 'KadÄ±na El Kal-ka-maz' adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz bu projeyle erkek odaklÄ± yaygÄ±n bir bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yoruz. Åžu ana kadar tam 5 milyonÂ erkeÄŸe ulaÅŸtÄ±k. 100 binden fazla afiÅŸ ve pankart hazÄ±rlandÄ±. 1 buÃ§uk milyondan fazla broÅŸÃ¼r daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. TÃ¼m bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda geldiÄŸimiz nokta ÅŸudur, 2015 yÄ±lÄ±nda yÄ±llÄ±k maalesef 360 kadÄ±n cinayeti yaÅŸanmÄ±ÅŸ. NÃ¼fusumuz yÃ¼zde 7 buÃ§uk artmasÄ±na raÄŸmen geÃ§en yÄ±l 309'a indi. Bu yÄ±l da geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶reÂ yÃ¼zde 8'likÂ bir azalÄ±ÅŸ var. Yani birÂ iniÅŸ trendi var. 2015'teÂ ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik verilen Ã¶nleyici tedbir kararÄ± sayÄ±sÄ± 29 bin, 2021 yÄ±lÄ± sonunda bu sayÄ± 726 binÂ olmuÅŸtu. Bu yÄ±l ise halen 608 bin.Â Yani devletin bÃ¼tÃ¼n organlarÄ± aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadele konusunda tam bir seferberlik halindedir" diye konuÅŸtu.

'HEDEFÄ°MÄ°Z SIFIR ÅžÄ°DDET'

FarklÄ± Ã¼lkelerdeki aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete de deÄŸinen Bakan Soylu, "Åžimdi birÂ de dÃ¼nyadaki duruma bakalÄ±m. Aile iÃ§i ve kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete Ã¶lÃ¼m oranÄ± TÃ¼rkiye'de milyonda 5 ve halaÂ dÃ¼ÅŸÃ¼yorken,Â Amerika'da milyonda 22.Â Yani 4 katÄ±. Ukrayna'da milyonda 21. BelÃ§ika, Avustralya ve Romanya'da milyonda 8. Ä°srail ve HÄ±rvatistanÂ milyonda 7.Â Finlandiya, Avusturya veÂ Ã‡ek Cumhuriyeti milyonda 6.Â Almanya, Hollanda, Ä°sveÃ§, Ä°spanya veÂ NorveÃ§ bizimle aynÄ±. Yani milyonda 5. BirÃ§ok Ã¼lkede bu Ã¶lÃ¼m oranlarÄ± sadece eÅŸi, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± kapsamasÄ±na raÄŸmen; bizde aile iÃ§i anne, kÄ±z kardeÅŸ gibi bireyleri de kapsamaktadÄ±r. Elbette 1 sayÄ±sÄ±na bile tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yoktur. 1Â aile iÃ§i ÅŸiddete, 1Â kadÄ±na ÅŸiddete, 1Â Ã¶lÃ¼me dahi tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yoktur. Hedefimiz sÄ±fÄ±r ÅŸiddet. Bu sayÄ±larÄ±n tamamÄ± sÄ±fÄ±r olana kadar ÅŸiddet, sÄ±fÄ±rÂ can kaybÄ±, sÄ±fÄ±r gÃ¶zyaÅŸÄ±, sÄ±fÄ±r olana kadar tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±mÄ±z kendini her zaman gÃ¼vende hissedene kadarÂ Ã§alÄ±ÅŸmaya devam.Â Aile iÃ§i ÅŸiddet ve kadÄ±na ÅŸiddet, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± kadÄ±na el kalkamaz" diye konuÅŸtu.Â