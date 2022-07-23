Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...

Bakan Soylu: POLSAN'ın öz varlıkları 3 kat arttı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Sandığı'nın öz varlıkları son 5 yılda 1,4 milyar liradan 3,7 milyar liraya yükselerek, yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bugün ise öz varlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır. FETÖ'nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 bine çıktı" dedi. 

23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:18
Bakan Soylu: POLSAN'ın öz varlıkları 3 kat arttı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından Polis Bakım ve Yardımlaşma Sandığı'na (POLSAN) ilişkin, "Polis arkadaşlarım; POLSAN artık güçlü, POLSAN artık gelecek vadediyor. Bu gelecekten mahrum olmayın. Sandığınıza ve emekliliğinize sahip çıkın" mesajıyla paylaşımda bulundu.

Soylu, "Kıymetli polis arkadaşlarım; sizlere polislerin sahibi olduğu ve FETÖ terör örgütü tarafından ekonomik ömrü 2035 yılına kadar ulaşamayacak şekilde içi boşaltılan POLSAN'ın son 5 yılda, özverili bir yönetimle elde ettiği olağanüstü başarısını ve ekonomik ömrünün sonsuza ulaşmasının hikayesini anlatacağım. Üye olmayan polis kardeşlerimi de Polis Sandığı'na davet edeceğim" ifadelerini kullandığı açıklamasında şöyle dedi:

"Polis Sandığı'nın öz varlıkları son 5 yılda 1,4 milyar liradan 3,7 milyar liraya yükselerek, yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bugün ise öz varlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır. FETÖ'nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 bine çıktı. Polis Sandığı'nın sahibi olduğu Ankara Sigorta, öncesinde hiçbir yıl teknik kara ulaşamamıştı. 2018 yılında Ankara Sigorta'nın tamamına verilen satın alma teklifi, uzun vadeli 125 milyon liraydı. 2018 yılında teknik kara geçti ve 4 yılda, toplam satış teklifi kadar kar etti. Son olarak şunu ifade etmek isterim; 2022 yılında sandığa üye olacak bir polis arkadaşımız, enflasyondan arındırılmış bir şekilde 30 yıl sonunda 850 bin TL ile 1 milyon TL arası emekli ikramiyesi alacak. Polis Sandığı'na üye olmayan polis kardeşlerim; çalışma arkadaşlarım bilir, bu hikayenin başarılı olması için hepimiz çok büyük emek sarf ettik, samimiyet ve dürüstlükle çalıştık, sonunda bu başarıyı elde ettik."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluPolisPOLSAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu, Tacikistanlı mevkidaşı Rahimzoda'yı makamında ağırladı
Bakan Soylu, Tacikistanlı mevkidaşı Rahimzoda'yı makamında ağırladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans