Bakan Soylu: Türkiye'nin alan baskısıyla eroin rotası değişti

Bakan Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS) Kriz Merkezi'nde, Kocaeli ve Sakarya'da yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını paylaştı. Soylu, "3 aylık projeli çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonda; uyuşturucu satıcıları, torbacılar, bunları çekip çeviren organize suç liderleriyle ilgili bu sabah yine hem Kocaeli hem Sakarya'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezde 111, Sakarya merkezde 196 olmak üzere toplamda 307 şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yakalanması başta olmak üzere gerçekleşen operasyonda; 2 ilde yaklaşık 2 bin 67 arkadaşımız, kahraman polisimiz ve aynı zamanda 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA ve 29 narkotik dedektör köpek katıldı. 307 hedeften 269'u şu ana kadar gözaltına alınmış oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE AVRUPA GİBİ TESLİM OLMUŞ DEĞİL'

Türkiye'nin Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Kocaeli'nde 93, Sakarya'da 176 kişiye gözaltı sağlandı. Bu operasyonların amacı; uyuşturucu satış mekanizmalarını tamamen çökertmek, hareketsiz hale getirebilmek. Avrupa uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. ‘Narkoshop’lar açılmaktadır, şırıngalar dağıtılmaktadır ve kendilerince kontrollü bir mekanizma uygulayarak esas itibariyle uyuşturucu arzının sürekli olarak artmasına sebebiyet teşkil etmektedir. Sadece Belçika Limanı'na geçen yıl gelen kokain miktarı, bir yakalamada 70 tondur. Türkiye, Avrupa gibi teslim olmuş değildir; hangi uyuşturucu çıkarsa çıksın bunu milli mücadele olarak görmüştür. 15 Temmuz'dan önce uyuşturucu yakalanan miktarın ancak 4'te 1'i doğu ve güneydoğuda yakalanıyordu. Şimdiyse 4'te 3'ü batıya sevk edilmeden önce yakalanıyor. Eroin rotası değişmiştir. Türkiye'nin ortaya koyduğu alan baskısı ve mücadele ile captagon rotası değişmiştir. Bonzaide ciddi bir azalma söz konusudur. Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık. Elbette bastığınız alandaki maddenin yerine başka bir madde yapmak için uluslararası sistemin olduğunu da unutmamak lazım. Geçen yıl yakalanan eroin miktarı 22 tondu. Bu yıl 8,5-9 ton. Rota değişip, Akdeniz'e indi. Yüzde 71 uyuşturucudaki ölümler azaldı. Uyuşturucuya bağlı direkt ölümler adli tıp rakamlarıyla 270'e düştü. Bu yıl itibarıyla de uyuşturucu ölümlerinde aşağıya gidiyoruz" dedi.

'SAHA BASKIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Türkiye'de 'Narkolog' gibi birçok proje yürütüldüğünü de hatırlatan Bakan Soylu, "Türkiye, topyekun uyuşturucu ile mücadeleyi ortaya koymaktadır. Hangi maddede artış varsa bu konuda ciddi bir baskıyı ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye, dünyaya örnek bir çalışma sergilemektedir. Bunun karşılığında da ilk kez satıcılığa bulaşmışların sayısı, son 2 yılda düşüş sergilemektedir. Yine yargı ile ortaya koyduğumuz eş mücadele karşılığını vermektedir. Macaristan İçişleri Bakanı geçen buradaydı. 10 milyon nüfusu var. 14 bin cezaevinde uyuşturucudan hükümlüsü var. Bize tekabül ettiğinde sayı 140-145 bine gelir. Saha baskımızı devam ettireceğiz. Çocukları, gençleri korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Topyekun bu mücadeleyi kazanacağız, kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. Hem insansız hava araçlarımız hem helikopterlerimiz katılıyor hem kent güvenlik sistemleriyle bütün teknolojiyi kullanıyoruz. İnsansız hava araçları sınırlarımızda destek ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

'PKK'NIN EN ÖNEMLİ FİNANSMANI KALDIRILDI'

Terör örgütü PKK'nın en önemli finansmanının ortadan kaldırıldığını anlatan Soylu, "Bu yıl 101 milyon kök kenevir yakalandı. 9 milyon da skunk bitkisi. 110 milyon kök kenevir, direkt PKK'ya, terörün finansmanı için aktarılacaktı. Mücadeleyle PKK'nın en önemli finansını ortadan kaldırılmıştır. Önümüzdeki yıl daha farklı ve daha başarılı sonuçlar elde edecek metotlar uygulayacağız. Hem terör hem uyuşturucu hem göçmen kaçakçılığı; bunların üçü birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu şehirlere sirayet ettiğinde yanına bir de asayiş gelmektedir. Bunların topyekunuyla mücadele ettiğimizde, ülkemiz huzurlu ve terörün finansmanını ortadan kaldıran anlayışı sevk etmiş olacağız" dedi.