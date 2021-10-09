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Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ekim 2021 Cumartesi 16:58
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Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Susurluk'ta bulunan fabrika ve eklentileri ihale ile satılacak.


Balıkesir ili, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi 411 ada 14 parsel, 411 ada 12 parsel ve 411 ada 13 parsel sayılı taşınmazlar, fabrika binası ve sahası olduğundan kullanım bütünlüğü nedeni ile bir bütün halinde ihale edilecek.  İhale açık artırma suretiyle yapılacak.

Kıymeti 230.550.944,00 TL olarak tespit edilen fabrikanın birinci satış ihalesi, 17 Ocak 2022 tarihinde saat 11:30'da Sultaniye Mahallesi Balıkesir Caddesi Kapı No: 111 Daire No: 1 Susurluk / Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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