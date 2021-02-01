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Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 6’ncı gün

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:07
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Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 6’ncı gün

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü günde yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı. Ancak bulunan aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam ediliyor. 

ARAMA ÇALIŞMALARI ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 5 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Arama çalışmalarına dün ilk kez 'iki kadavra arama köpeği' de katılmıştı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri Sualtı Jandarma Timi’ne ait bota bindirilerek, baraj göletinde bugün de arama çalışmalarına katılacak.

'Mavi' isimli 5 yaşındaki kadavra arama köpeğinin eğitimlerde suda 1,9 metre derinlikteki kadavraya, 'Negro' isimli 3 yaşındaki köpeğin ise eğitimlerde suda 3 metre derinlikteki kadavraya tepki verdiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacıkBarajGölKayıp
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