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Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerlerken, kurtarılan 6 mürettebatın hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2021 Pazartesi 09:38
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Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor

Gürcistan´ın Poti Limanı´ndan yük alarak Bulgaristan´a giden Palau bandıralı `Arvin´ isimli kuru yük gemisi, dün saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Bartın Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri 6 mürettebatı kurtardı. Bir mürettebatın da cesedine ulaşılırken, denizde 2 ceset daha görüldüğü, ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bota alınamadığı öğrenildi. Çalışmalara, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Gemiden sağ kurtulan hastanede tedavileri süren mürettebattan biri, büyük bir dalganın gemiyi ortadan ikiye ayırdığını ve kısa sürede battığını anlattı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri kayıp 5 mürettebat için sabahın ik ışıklarıyla birlikte karadan çalışmalara yeniden başladı. Dün akşam saatlerinde bölgeye ulaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Fatih Fırkateyni de arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, kötü hava şartlarına rağmen kayıp 5 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgedeki kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor.

GEMİ MÜRETTEBATININ KİMLİKLERİ ŞÖYLE

Batan gemiden kurtarılan mürettebatın isimleri de belli oldu. Kurtarılan kişilerin Rus vatandaşı Nikolaii Krinov (44), Ukrayna vatandaşları Hennadii Kravchenko (24), Vladyslav Zaterka (20), Oleksadr Perkaty (51), Vitali Merezhko (35) ve Vitali Kachur(23) olduğu belirtildi.

Cesedi karaya çıkarılan, ancak kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle birlikte diğer 6 mürettebatın ise kaptan Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), ikinci kaptan Ukrayna uyruklu Rustam Kazimov (32), mürettebatlar Ukrayna uyruklu Anatoliy Savostin (27), Seriy Sibilyev (60), Andrii Melenychenko(25), Vladyslav Ostapenko (22) olduğu bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınGemiKazaBatıkKurtarmaArama
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