Bartın’da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan’a giden Palau bandıralı ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisi bugün sabah saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Bartın İnkum açıklarına sığındı. Gemi saat 12.20 sularında bir anda batmaya başladı ve ikiye bölündü. Geminin 12 personeli filikalara binmeye çalışırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Geminin battığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, batan geminin yakınında bulunan gemilerin de kurtarma çalışmalarına katılması istenildi. Ancak şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle gemiye yanaşılamadı. Dalgalar, Sahil Güvenlik botunun üzerini aştı.



Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri’nden yardım istendi. Bölgeye Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden bir firkateyn hareket etti. Helikopter de istenirken, kötü hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına katılamadı. Batan geminin personelinin bulunduğu 2 filika ve denize atlayanların Güzelcehisar sahiline sürüklendiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 2’si Rus, 10’u Ukrayna uyruklu 12 personelden 6’sı kurtarılırken, ölen 2 kişinin ise cesedi Sahil Güvenlik botuna alındı. 4 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar devam ediyor.



Bölgede kurtarma çalışmalarını takip ederek, ekipleri yönlendiren Bartın Valisi Sinan Güner, batan ‘Arvin’ isimli geminin Palau bandıralı olduğunu açıkladı. Geminin kötü hava şartlarından kaçmak için bölgeye sığındığını belirten Vali Güner, “Limanımıza gelmek üzere hareket etmiş bize beyan edilmiş bir gemi değil. Bu gemi bu kötü hava şartlarından kaçmak için sığınmış. Geminin adı ‘Arvin’, Palau bayraklı. Kalkış limanı Poti Gürcistan. Varış limanı Bulgaristan. Kuru yük gemisi, 114 metreye, 14 metre boyu ve eninde bir gemi.” dedi.



6 KİŞİ KURTARILDI



Bartın Valiliği tarafından ise şu açıklama yapıldı:

“17 Ocak tarihinde Saat 12.20 sıralarında Arvin isimli Palau bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle ilimiz sınırlarında İnkumu açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmıştır. Gemide bulunan 10 Ukrayna 2 Rus uyruklu olduğu öğrenilen 12 gemi personelini kurtarma çalışmaları, karadan ve denizden çok kötü hava şartlarına rağmen devam etmektedir. Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi sağ, olarak denizden çıkarılmıştır. Diğerlerinin aranmasına devam edilmektedir.



PALAU BİR OKYANUSYA ÜLKESİDİR



Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine'nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı 'Belau'dur. Büyük Okyanus'un güneyinde bulunmaktadır. Cumhuriyet toplam 250 adadan oluşmaktadır.



MSB: BARTIN'DA BATAN GEMİ İÇİN FIRKATEYN GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın'da batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" denildi. ANKARA, (DHA)



BAKANLIK: BATAN GEMİDE 6 KİŞİ SAĞ KURTARILDI, 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Bartın'da batan Palau bayraklı 'Arvın' isimli gemiyi arama-kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sının sağ kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 12.35'te Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı 'Arvın' isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye arama kurtarma unsurlarının sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17.01.2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arvın gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin görevlendirildiği, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. ANKARA, (DHA)-

Bartın’da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (2)

SULARA GÖMÜLEN GEMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın’da geminin sulara gömülme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sulara gömülen geminin kıç ve burun kısmı görülürken, gemi bir süre sonra suyun içerisinde yok oldu.

KURTARILAN GEMİ PERSONELİ LİMANA GETİRİLDİ

Batan geminin kurtarılan 6 personeli botla Bartın Limanı’na getirildi. Battaniyeye sarılan gemi personeli ambulanslara alınarak Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 1 gemi personelinin donmak üzere olduğu belirtildi.



‘BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ’

Bartın Valisi Sinan Güner, Sahil Güvenlik ekiplerinin büyük cesaret gösterdiğini belirterek, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum Sahil Güvenlik botunu görüyorsunuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız bu bot bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş. Burada zor şartlarda kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir. Geminin 12 tane mürettebatı var. Kötü hava şartları nedeniyle Bartın limanına sığınmış. 46 yaşında bir gemi. 114 metre uzunluğunda, 14 metre eninde. Maalesef gemi 12.20 sıralarında ikiye bölünmek suretiyle kötü hava şartları nedeniyle batmış. Biz bunu haber alır almaz karadan ve denizden bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizim için en büyük engel kar fırtınası ve denizde de şu anda mendireğin boyunu aşan bir dalga var. Bu dalga ve bu kötü hava şartlarına rağmen gerçekten Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük bir özveri gösterdi. 6 mürettebatı sağ olarak kurtardık.” dedi.



BİR KİŞİNİN DAHA DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Vali Güner bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekibinin kayalıklara vuran cesedi denizden aldığını belirtti.