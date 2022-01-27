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Beykoz Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Ocak 2022 Perşembe 13:01
Beykoz Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7 nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 16.02.2022-25.02.2022 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı-Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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