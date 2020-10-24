Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı
Son Dakika
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi...

Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde 3 çocuk annesi E.G. (40), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. E.G. ilk ifadesinde, "Eve alkollü geldi. Tartışmaya başladık. Tüfeği alıp, bana doğrulttu. Ben silahın namlusundan tutup, çevirdim. O esnada eli tetiğe gitti, kendisini vurdu" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:32
0 Okunma
Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı

Olay, 23 Ekim gecesi Akkeçili köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk annesi E.G. ile boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü halde gelmesi üzerine başlayan tartışmada E.G., Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek, öldürdü. Ardından da cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine bu sabah köye gelmesiyle ortaya çıktı.

CESEDİ TANDIRDA BULUNDU

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının talimatıyla otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.  

GÖZALTINA ALINDI

E.G. ile cesedin 2 katlı evin bahçesindeki tandıra taşımasında yardım ettiği öne sürülen 16 yaşındaki oğlu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Anne ve oğlu, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki çocuk, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.G.'nin sorgusu ise sürüyor. 

'ELİ TETİĞE GİTTİ, KENDİSİNİ VURDU'

E.G.'nin jandarmada verdiği ilk ifadesinde, "Eşim eve alkollü geldi. Tartışmaya başladık. Bu esnada tüfeği alarak bana doğrulttu. Ben namlusundan tutup, çevirdim. O esnada eli tetiğe gitti, kendisini vurdu" dediği öğrenildi. Kadının, cinayeti kendisinin işlemediğini savunduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaCinayetSenirkent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
10 kişiyi ölüm listesine almış
10 kişiyi ölüm listesine almış
Fırtına çıktı, palamut fiyatları arttı
Fırtına çıktı, palamut fiyatları arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans