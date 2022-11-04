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Biyolojik Ã§eÅŸitliÄŸe zarar veren aslan balÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadelede av yarÄ±ÅŸmasÄ±

HATAY'da, biyolojik Ã§eÅŸitlilik Ã¼zerinde olumsuz etkiye sahip olan aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ± avlama yarÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n avlanmasÄ±nÄ± teÅŸvik ederek,Â popÃ¼lasyonunun azaltÄ±lmasÄ±nÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Akif GÃ¼nkut, "DÃ¼nya ekonomisini Ã§ok ciddi dÃ¼zeyde etkiliyor, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkiliyor, biyolojiyi Ã§eÅŸitliliÄŸi ve habitatÄ± bozuyor"Â dedi.

04 KasÄ±m 2022 Cuma 10:41
Biyolojik Ã§eÅŸitliÄŸe zarar veren aslan balÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadelede av yarÄ±ÅŸmasÄ±

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde KÃ¼resel Ã‡evre Fonu (GEF) finansal desteÄŸi ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Denizel Ä°stilacÄ± YabancÄ± TÃ¼rler Projesi (MARIAS)Â kapsamÄ±nda Hatay'da, biyolojik Ã§eÅŸitlilik Ã¼zerinde olumsuz etkiye sahip olan aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ± avlama yarÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n avlanmasÄ±nÄ± teÅŸvik ederek tÃ¼rÃ¼n popÃ¼lasyonunun azaltÄ±lmasÄ±nÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmaya; Ä°skenderun Teknik Ãœniversitesi (Ä°STE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Cemal Turanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Hatay, Antalya, Mersin, Adana, Ä°stanbul ve Sivas'tan gelen 30 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Ä°kili takÄ±mlar halinde yapÄ±lan ve 302Â aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n avlandÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda en Ã§ok, en bÃ¼yÃ¼k ve en kÃ¼Ã§Ã¼k aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ± avlayan 14 kiÅŸiye Ã§eÅŸitli Ã¶dÃ¼ller verildi.

'DÃœNYA EKONOMÄ°SÄ°NÄ°Â CÄ°DDÄ° DÃœZEYDE ETKÄ°LÄ°YOR'

TÃ¼rkiye denizlerindeÂ 539 yabancÄ± tÃ¼rÃ¼n olduÄŸunu ve bunlarÄ±n 105â€™inin istilacÄ± karaktere sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Akif GÃ¼nkut, "BunlarÂ gerÃ§ekte o ortamÄ±n bitki veya hayvanÄ± olmayÄ±p insan eliyle veya baÅŸka sebeplerle oralara taÅŸÄ±nan ve oradaki doÄŸal hayatÄ±, ekosistemi, biyolojik Ã§eÅŸitliliÄŸi bozan varlÄ±klardÄ±r. Bunlar arasÄ±nda SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla taÅŸÄ±nan bireyler var, gemilerin balast suyuyla gelen tÃ¼rler var. DÃ¼nya ekonomisini Ã§ok ciddi dÃ¼zeyde etkiliyor, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkiliyor, biyolojiyi Ã§eÅŸitliliÄŸi ve habitatÄ± bozuyor"Â diye konuÅŸtu.Â 

'Denizel Ä°stilacÄ± YabancÄ± TÃ¼rler Projesi' kapsamÄ±nda Hatayâ€™da aslan balÄ±ÄŸÄ± avlama etkinliÄŸi dÃ¼zenlendiÄŸini kaydedenÂ GÃ¼nkut, "Bu projenin amacÄ±, istilacÄ± yabancÄ± tÃ¼rlerin tespiti ve bunlarla mÃ¼cadele yollarÄ±nÄ± belirlemek ve en azÄ±ndan bitirmesek de popÃ¼lasyonlarÄ±nÄ± belli bir kapasitede tutma imkanÄ±nÄ± elde etme adÄ±na yapÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z buradaÂ mÃ¼cadele imkanlarÄ± ile beraber yÃ¶netim planlarÄ±nÄ± hazÄ±rlayacaklar. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar yarÄ±n, biyolojik Ã§eÅŸitlilik kanununun Ã§Ä±kmasÄ±nda da Ã§ok ciddi etkenler olacaklar" dedi.Â 

DHA

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TarÄ±m Ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma Ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼UNDPBMKÃ¼resel Ã‡evre FonuDenizBalÄ±kAslan BalÄ±ÄŸÄ±Av
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