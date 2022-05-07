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Bodnar'dan 'İstanbul Süreci' açıklaması

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'da 8 Mayıs'ın 'Anma ve Uzlaşma Günü' olarak kutlandığını, 'İstanbul Süreci'nin de uzlaşma süreci olduğunu söyledi. Bodnar, "Bizim için en önemlisi sonucu elde etmek ve bu savaşa son vermek" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:37
Bodnar'dan 'İstanbul Süreci' açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna’da kutlanan '8 Mayıs Anma ve Uzlaşma Günü'nün önemine dikkat çekerek, "8 Mayıs, Ukrayna tarihinde en önemli günlerden biridir; çünkü 2'nci Dünya Savaşı zamanında Ukrayna fiilen çatışma bölgesindeydi ve o zaman 8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Eski Sovyet topraklarında faşizme karşı savaşan Kızıl Ordu’nun yüzde 20’si Ukraynalılardan oluşuyordu ve bu insanlar Avrupa’yı da Nazilerden kurtardı. Bu da bizim için bir anma günü ve biz onları saygıyla anıyoruz. Bizim bu zafere katkımız gerçekten çok büyük ve değerli oldu. O yüzden biz herkesten çok barışı istiyoruz" dedi.

Bodnar, Ukrayna’da her 9 Mayıs’ın 'Nazizme Karşı Zafer Günü' olarak kutlandığını hatırlatarak, "9 Mayıs geleneksel olarak aslında Nazizme karşı savaşta hayatını kaybedenleri anma günüydü. Biz o savaşta hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz ve sadece artık o savaşta değil bu savaşta da hayatını kaybedenleri anıyoruz; çünkü bu tüm Ukrayna için gerçek bir anma günüdür. Bu insanlar gerçekten ülkenin bağımsız olması ve kendi özgürlükleri için mücadele ettiler" dedi. 

Büyükelçi Bodnar, Rusya ve Ukrayna arasında savaşın devam ettiğini özellikle Mariupol şehrinde kuşatmaya karşı büyük mücadele verildiğini kaydetti. Bodnar, Ukrayna'da 8 Mayıs’ın 'Anma ve Uzlaşma Günü' olarak kutlandığını ve 'İstanbul Süreci'nin de bir uzlaşma süreci olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Türk tarafının yardımları sayesinde İstanbul’da gerçekten verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun özellikle söz konusu toplantının organize edilmesi noktasında sağladığı çabalar için minnettarız. Rusya tarafına ilettiğimiz önerilerimiz aslında müzakere sürecinde bir anlaşmaya varmamız için bir umut veriyordu. Fakat 1 aydan fazla bir süredir Rusya’dan herhangi bir öneri ya da cevap gelmedi ve herhangi bir gelişme olmadı. Ancak bununla birlikte Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bu görüşmeyi doldurabileceğimiz bir içerik olursa tabii ki yine otururuz. Bizim için en önemlisi sonucu elde etmek ve bu savaşa son vermek." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaAnkara BüyükelçisiVasyl BodnarAnma Ve Uzlaşma Günüİstanbul Süreci
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