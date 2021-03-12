Bolu'da otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35), Birsen Kaya (21), Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.