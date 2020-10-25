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Bolu’da 12 ahşap ev ile ahırlar yandı

Bolu’nun Kuzfındık köyündeki evde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ile ahırlara sıçradı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 16:37
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Bolu’da 12 ahşap ev ile ahırlar yandı

Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya’ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı. Toplam 7 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaşlar, telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. 

12 AHŞAP EV YANDI

Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 12 evin yandığı tespit edildi. Bölgede yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok, araştırılacak" dedi.

VALİ ÜMİT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda yanan evin 12 tane olduğu söyleniyor. Can kaybı yok. Hayvan kaybımız noktasında çelişki var. Birkaç tane kayıp olduğu söyleniyor. Ama şu anda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Çıkış sebebinin baca yangını olduğunu öğrendik. Böyle ifade edildi. Önce bir bacadan ateş attığı, ardından da çatıya sıçradığı sonra da diğer evlere yöneldiği şeklinde bilgi var elimizde ama araştırma sürüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluAhşapEvKöyYangın
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