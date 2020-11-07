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Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:41
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Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu. Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.

AFYONKARAHISAR'IN BOLVADIN ILCESINDE 2 YIL ONCE TOPRAGIN GOCMESIYLE OLUSAN IRILI UFAKLI OBRUKLAR ILE FAY HATTI BOYUNCA OLUSAN YARIKLAR, TEDIRGIN EDIYOR. (FOTO:ILYAS KAAN TAYTAK/BOLVADIN-DHA)

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BolvadinObrukDepremFay Hattı
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