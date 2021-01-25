Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan, Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan'ı yaptıkları müdahale sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevgi Uludağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Karaoğlan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu, alevlerin bir kısmı üst kata sıçrayan yangın yarım saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.