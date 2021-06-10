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Boşanma aşamasındayken eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

DİYARBAKIR'da M.B., boşanma aşamasındaki eşi N.B.'nin gittiği babasının evinde 2 pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kayınpeder C.K. yaralanırken, kardeşi M.F.K. ise yaşamını yitirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2021 Perşembe 10:02
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Boşanma aşamasındayken eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

Olay, gece merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., boşanma aşamasında olduğu eşi N.B.'nin, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine M.B., babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi C.K.'nin evine gitti. M.B., yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin içinde rastgele ateş açtı. Kayınpeder C.K. ve kardeşi M.F.K., vurulurken, komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan M.F.K., hayatını kaybetti. Kayınpeder C.K. ise tedaviye alındı. M.F.K.'nin cansız bedeni de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Evde inceleme yapan polis ekipleri ise olay sonrası kaçan M.B. ile isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırCinayet
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