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Bugün de çantada insan uzuvları ve ayak bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Çark Deresi yatağında dün akşam çanta içinde insana ait kemikler bulunmasının ardından bugün de bölgede yapılan arama çalışmalarında içinde insan uzuvlarının olduğu bir çanta ile bir ayak bulundu. Parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 16:39
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Bugün de çantada insan uzuvları ve ayak bulundu

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün aynı bölgede yeniden çalışma yaptı. Arama çalışmalarına Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler de katıldı. Dere yatağında ve karada yapılan aramalarda bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bir süre sonra bölgede bir de ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.

PARÇALAR AYNI CESEDE AİT

İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ile ayak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis ekipleri öğle saatlerinde bölgede yaptığı aramaları sonlandırdı.

Polis olayı aydınlatabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaCinayetSerdivan
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