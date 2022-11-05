BÃ¼lent Ecevit, 16â€™ncÄ± Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

BÃ¼lent Ecevitâ€™in 16â€™ncÄ± Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Devlet MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™ndaki kabri baÅŸÄ±nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Cumhuriyet Halk PartisiÂ genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Ali Ã–ztunÃ§, Ali Hikmet AkÄ±llÄ±, Seyit Torun; Demokratik Sol PartiÂ Genel BaÅŸkanÄ±Â Ã–nder Aksakal, eski Adalet BakanÄ± Hikmet Sami TÃ¼rk, Ecevitci ArayÄ±ÅŸ Platformu Ã¼yeleri ile sevenleri katÄ±ldÄ±. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztunÃ§,Â Ecevit'in, TÃ¼rk siyasetinin en Ã¶nemli isimlerindenÂ olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "Ecevit, sadece bir siyasetÃ§i deÄŸil aynÄ± zamanda devlet adamÄ±ydÄ±. Ä°yi bir eÅŸ, iyi bir ÅŸair, iyi bir edebiyatÃ§Ä±ydÄ±. DÃ¼rÃ¼st ve namuslu bir liderdi. Merhum genel baÅŸkanÄ±mÄ±z Ecevit, milyonlarÄ±n umudu oldu. HalkÄ±n Ã§ocuÄŸu olarak geldi ve halkÃ§Ä± olarak veda etti. AcÄ± Ã§ekti, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler yaÅŸadÄ±; ama hiÃ§bir gÃ¼n geri adÄ±m atmadÄ±. Bizler onun evlatlarÄ± olarak onun devlet adamlÄ±ÄŸÄ± duruÅŸunun ardÄ±nda yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz. O, birileri gibi baÄŸÄ±rÄ±p, Ã§aÄŸÄ±rÄ±p 'Bir gece ansÄ±zÄ±n geliriz' demedi. Bir gece ansÄ±zÄ±n gitti ve KÄ±brÄ±s'Ä±n BeÅŸparmak DaÄŸlarÄ±'na TÃ¼rk milletinin adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. CHP var oldukÃ§a Ecevit'in fikirleri var olmaya devam edecektir" dedi. Â

AKSAKAL: LAÄ°K CUMHURÄ°YET SEVDALISIYDI

DSP Genel BaÅŸkanÄ±Â Aksakal da Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra siyaset sahnesinde kim varsa dara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde Ecevitâ€™in ipine tutunma ihtiyacÄ± hissettiÄŸini belirterek, "Ecevit, milliyetÃ§i duruÅŸuylaÂ Ã¶rnek bir insan ve laik cumhuriyet sevdalÄ±sÄ±ydÄ±. DeÄŸerli genel baÅŸkanÄ±m, Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler yaÅŸanÄ±yor. GÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ emperyalist sistem, insanlÄ±ÄŸÄ± tamamen gÃ¶zden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ, mazlum milletlerin Ã¼zerine kabus gibi Ã§Ã¶kmeye devam ediyor. BÃ¶lgemiz ve topraklarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden bugÃ¼n dahi vazgeÃ§miÅŸ deÄŸiller. Cumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na doÄŸru giderken toplumsal deÄŸer yargÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, ulusal birliÄŸimizi ve coÄŸrafi bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ hedefte tutmaya devam ediyorlar. Demokratik solcular var oldukÃ§a bunu baÅŸaramayacaklar. Her kesimden hainlere raÄŸmen DSP'mizi TÃ¼rk devletinin en gÃ¼venli limanÄ± olarak yaÅŸatacaÄŸÄ±z. Sana ve kurucu genel baÅŸkanÄ±mÄ±z RahÅŸan Ecevit'e de sÃ¶zÃ¼mÃ¼z budur" diye konuÅŸtu.Â

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ecevitâ€™in kabrine karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±. Anma sÄ±rasÄ±nda Ecevit'in kabrine Ã§elenk bÄ±rakÄ±lÄ±rken, DSP ve EcevitÃ§i ArayÄ±ÅŸ Platformu Ã¼yeleri arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli gerginlik yaÅŸandÄ±.Â