Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1107
ALTIN
470.180
DOLAR
7.4994
STERLİN
9.7405
EURO
8.8316
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketlilik
Son Dakika
Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda hareketlilik
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale...
3 ilde sahte para operasyonu
Son Dakika
3 ilde sahte para operasyonu

Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 10:16
0 Okunma
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoHastaHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı
Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı
Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans