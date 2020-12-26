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Burhaniyeli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden arıcılar, yanlarında getirdikleri bal ve poleni hediye etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:07
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Burhaniyeli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret

Burhaniye’de geçtiğimiz Nisan ayında polis ile jandarmayı ziyaret edip bal ve polen ikram eden arıcılar, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyeleri, hazırladıkları bal ve polenleri Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Çetin ve Başhemşire Nurcan Açan Akpınar ile görüşüp Covid-19 servisiyle yoğun bakım ünitesi ve 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli doktor, hemşire ile diğer çalışanlara dağıttı.

KORONA İLE SAVAŞAN SAĞLIKÇILARA BAL HEDİYE EDİLDİ

Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Çetin, “Hastanemizi ziyaret eden arıcılar, korona ile mücadele eden bölümlerde görev yapan bütün personelimize bal ve polen hediye etti.  Bu zor aynı zamanda da yoğun günlerde, sağlıklarına katkı sağlamasını umarız” dedi. Başhemşire Nurcan Açan Akpınar ise, bu süreçte kendilerini hatırlayan arıcılara teşekkür etti. Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyeleri adına konuşan emekli öğretmen Aydın Kunter, “Her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız. Geçen yıl emniyet ekiplerine bal ve polen ikramı yapmıştık. Bu yıl da oldukça zor bir mücadele veren hastane çalışanlarına bal ve polen ikramı için buradayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurhaniyeBalArıArıcı
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