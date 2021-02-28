Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İBB’den yarışmaya davet
İBB’den yarışmaya davet
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak

Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı 

Bursa’da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştığı Rasim K.'nin iş yerini 3 arkadaşıyla basan Ö.K. kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı çatışmada iş yeri sahipleri Rasim K. ile Koray A. yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 10:40
0 Okunma
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı 

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Alaadddinbey Mahallesi, 637. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Rasim K.’ya ait iş yerine, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ö.K.(35) ile 3 arkadaşı otomobille geldi. Rasim K. ile şüpheliler  arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ö.K. ile beraberindeki 3 kişi iş yeri sahibi Rasim K. ile yanında bulunan arkadaşı Koray A.'yı silahla yaraladı. Ardından da 4 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar, hastaneye kaldırıldı.  

Tedavi altına alınan Koray A. ve Rasim K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler,  Ö.K. ile E.K.(28), D.E.F.(26), D.B.’yi (23) yakalamak için  çalışma başlattı.     

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaIşyeriSilahSaldırıYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 
Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans