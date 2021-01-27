Çanak anten ve siniden 'baz istasyonu' yapılan Hakkari'nin köyüne Antalya'dan destek

Antalya'da yaşayan gemi kaptanı Cengiz Halil Candurmaz, köye sinyal güçlendirici ve öğrenciler için tablet gönderdi. Emrah Yardımcı'nın kurduğu 'baz istasyonu' sayesinde köyde uzaktan eğitime katılan öğrenciler, tabletleri teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı ve kendilerine destek olan Cengiz Halil Candurmaz'a teşekkür etti.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü kazandı. Sadece 1 yıl gidebildiği okulunu ekonomik nedenler yüzünden bırakarak, köyüne dönen Yardımcı, şebeke çekmeyip, cep telefonunu kullanamayınca çözüm aramaya başladı. Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalara başladı. Yardımcı, köydeki evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu. Köyde okuyan öğrenciler de evin yakına gelerek, uzaktan eğitim derslerini bu sayede rahatlıkla takip etmeye başladı.

Antalya'da yaşayan gemi kaptanı Cengiz Halil Candurmaz, 'baz istasyonu' ve çocukların bu sistemden faydalanması haber olunca köye sinyal güçlendirici ve öğrenciler için tablet gönderdi. Yardımcı'nın kurduğu 'baz istasyonu' sayesinde köyde internete rahat bağlanan öğrenciler, tabletleri teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı. Öğrenciler, kendilerine destek olan Candurmaz'a da teşekkür etti.

'ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Emrah Yardımcı, Antalya'dan öğrencilere tablet yardımınında bulunulduğunu belirterek, "Daha önce yaptığımız baz istasyonlu haberinin gazete ve TV kanallarında yayınlanması çok iyi oldu. Haber üzerine Antalya’dan gemi kaptanlığı yapan Cengiz Halil Candurmaz bize ulaştı. Kendisi bize sinyal güçlendirici ve 20 tablet gönderdi. Bugün şebeke güçlendiriciyi kurdum ve öğrencilerimize tabletlerini verdik. Rahat bir şekilde EBA’ya bağlanıp derslerine girebiliyorlar. Köy halkı adına, Cengiz beye teşekkür ederim. Çocuklar için bir umut ışığı olduğum için de çok mutluyum" dedi.

'TABLETLERE KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Onbaşılar Köyü İlkokulu'nun 4’üncü sınıf öğrencisi Şervan Yardımcı ise “Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Derslerimize rahat girebiliyoruz. Eğitimimizden geri kalmamak için uzaktan eğitime buradan bağlanıyoruz" diye konuştu.

5’inci sınıf öğrencisi Meryem Akdoğan da tablete kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Daha önce buraya gelip bir tık şebeke ile derslerimize giriyorduk. Bugün bize hem tablet hem de sinyal güçlendirici geldi. Bu da bizi çok mutlu etti. Antalya’daki gemi kaptanı ağabeyimiz bize tablet gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk’’ dedi.