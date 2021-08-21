Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 29’uncu tabliye blokunun yerleştirildiği belirtildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun belirginleşmeye başladığı kaydedildi. 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665’i mühendis yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Asma Köprü’nün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Çanakkale Deniz Zaferinin kazanıldığı 18 Mart 1915‘i işaret eder. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asma Köprü’nün iki çelik kulesi arasındaki 2 bin 23 metrelik orta açıklık Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne işaret etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil etmektedir" denildi.

MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU 18 MART 2022’DE TAMAMLANACAK

Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte 18 Mart 2022’de hizmete açılacağı belirtilerek, "Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinde; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 adedi alt geçit, 6 adedi hidrolik köprü olmak üzere 12 adet köprü, 43 üst geçit köprüsü, 40 adet alt geçit, 241 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 7 ücret toplama istasyonu inşa edilecek" denildi.