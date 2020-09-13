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CENAZE DEFNİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ: 6 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, ölen bir kadının cenazesinin defni nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 17:11
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CENAZE DEFNİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜ: 6 yaralı, 5 gözaltı

Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu (58) sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kutlu'nun vefat haberinin ardından çok sayıda yakını hastaneye geldi.

Cenazenin morgdan alınması öncesi kadının kendi ve eşinin akrabaları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş açıp, biber gazı sıkarak kavgayı sonlandırdı.

Kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken, olaya karışan 5 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CenazeKavgaYaralamaAdıyamanKahta
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