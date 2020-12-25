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Cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti

İZMİR'de kısıtlama nedeniyle denetimin yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobildeki 2 kişi, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 kardeşten Şahin E., yakalandı. Yaya olarak kaçan ve 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Erdoğan Ş.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 08:43
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Cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti

Olay, saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim yapan İzmir Polisi, Mevlana mahallesi'nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 35 KAE 54 plakalı otolobili şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil şoförünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Şüpheliler ara sokaklara dalarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. polisin koordineli çalışması ile şüphelilerin kaçtığı güzergah üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAZA YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Bölgeyi çempere alan polisin takibi sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, ara sokakta elektrik direğine çarptı. Kazadan sonra araçtan inerek yaya olarak kaçan şüphelilerden Şahin E. yakalandı, diğer şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Şahin E. gözaltına alınırken, kaçan kişinin ise ağabeyi Erdoğan E. olduğu belirlendi.  

POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİ İLE İLGİLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada kaçan Erdoğan E.'nin hakkında bir polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca iki kardeşin otomobili bir gün önce Torbalı ilçesinden çaldığı, üzerine de başka bir plaka takarak hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. Polis ekipleri kaçan cinaşet şüphelisi Erdoğan E.'nin yakalanması için bölgeyi abluka altına aldı. Her taşın altına bakah polis, aramalarını titizlikle sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirşüpheliPolisKovalamacaCinayet
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