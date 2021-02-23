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Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 30 yıl önce çobanlar tarafından bulunan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Bölge halkı mağaranın turizme kazandırılmasını istiyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2021 Salı 09:43
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Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı

Acıpayam'ın kırsal Dodurga Mahallesi'nde Aslan İni mevkisi olarak bilinen dağlık alanda, 30 yıl önce çobanlar tarafından mağara bulundu. Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı. Mahalle merkezinden yaklaşık yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılan mağaranın içinde sarkıt ve dikitler bulunuyor. Yaklaşık yarım metre genişliğinde bir girişi bulunan mağaraya iple iniliyor. 

‘MAĞARALARIN TURİZME AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Dodurga Muhtarı İlhan Aksoy, Aslan İni mevkisinin ilkçağdan kalma mağaralarıyla meşhur olduğunu söyledi. Mağaraların turizme açılmasını isteyen Muhtar Aksoy, "Burayı yıllar önce mahallemizin çobanları buldu. İçine ip yardımıyla iniliyor. Güzel bir mağara, içinde küçük odacıklar var. Yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliAcıpayamMağara
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