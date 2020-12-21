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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 07:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin” diye paylaşımda bulundu. 

CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli’de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize’nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, sabah 05.20’de havalanacak olan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile Trabzon’a, buradan da defnedileceği Rize’nin Güneysu ilçesine götürülecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAhmet ErdoğanVefat
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