Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
28 adet satılık ve kiralık taşınmaz
28 adet satılık ve...
Sözleşmeli personelleri alınacak
Sözleşmeli personelleri alınacak
İcradan satılık 92.100 m² tarla
İcradan satılık 92.100 m²...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 16:56
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Hafız Abdullah Nazırlı'yı 25 Ocak'ta hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılmak üzere bugün yine Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile cenazeye katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aziz Müslümanlar, şu anda musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere biz de huzurlarınızda bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Elazığ'a deprem konutlarının sahibine teslimi için geldiğimizde hocamızı hastanede ziyaret etmek istemiştik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik. Rabb'im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti ve elhamdülillah bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi yer yiğidin karı değil. Ve bunu az önce Asım kardeşimden duydum, sabah namazında başlar öğrenci yetiştirmeye, gün boyu ders vermeye, bir taraftan yaş itibarıyla daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle yatsıdan sonra tekrar aynı şekilde yani durmak yok; sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek, çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi. Onun için Abdullah Nazırlı hocam, daha önceki dönemlerde evindeki ziyaretlerimizde hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik. Eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun da emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabb'im, evlatlarıyla bunun devamını da inşallah nasip etsin. Biz kendisinden hep hoşnut olduk. 106 yıllık ömür. Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamdolsun, bu ne hafıza. En ufak bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini 106 yılın sonunda hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak, diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah." 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın helallik istemesinin ardından Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Harput Mezarlığı'na götürüldü. Tabuta, Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Mezarlığa getirilen Nazırlı'nın cenazesi, Erdoğan'ın da katılımıyla toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanHafız Abdullah NazırlıVefatCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor
Kick boks sporcusu Betül'den haber alınamıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans