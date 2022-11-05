CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde anahtar rol Ã¼stleniyoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti'nin iktidara geliÅŸinin 20'nci yÄ±lÄ± nedeniyle dÃ¼zenlenen Â '21. YÃ¼zyÄ±lda Siyaset ve Yeni AÃ§Ä±lÄ±mlar Forumu'na katÄ±ldÄ±. BugÃ¼n sona erecek ve ana temasÄ± 'Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in Ã¶neriler' olarak belirlenen forumda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ãœnal, AK Parti MKYK Ãœyesi AyÅŸe BÃ¶hÃ¼rler yer aldÄ±. Â Burada konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, forumdaki her deÄŸerlendirmenin kendileri iÃ§in yol gÃ¶sterici olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Â

MÄ°LLETÄ°MÄ°Z AK PARTÄ°YÄ° UMUT OLARAK GÃ–RDÃœÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti'nin 20'nci yÄ±lÄ±yla ilgili, â€œAK Parti 15 ay gibi bir sÃ¼re sonra 3 KasÄ±m 2002 seÃ§imlerinin hemen ardÄ±ndan Ã¼lkeyi yÃ¶netme sorumluluÄŸu Ã¼stlendi. Milletimiz ardÄ± ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizlerden ve siyasi istikrasÄ±zlÄ±klardan sonra TÃ¼rkiye'nin en genÃ§ partilerinden olan AK Parti'yi bir umut olarak gÃ¶rdÃ¼. Ã–zellikle de parlamenter demokrasi noktasÄ±ndaki deneyimi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeni bir yÃ¶netim sisteminin de gereÄŸini Ã¶zellikle icbar etti. O gÃ¼nden bugÃ¼ne milletimizin bize olan inancÄ±nÄ± zedeleyecek, umudunu kÄ±racak, milletimize mahcup olacak hiÃ§bir iÅŸ yapmadÄ±k" dedi.

MÄ°LLÄ° Ä°RADENÄ°N GASP EDÄ°LMEYE Ã‡ALIÅžILDIÄžI DÃ–NEMDE BÄ°LE DURUÅžUMUZDAN TAVÄ°Z VERMEDÄ°KÂ

ErdoÄŸan, â€œ20 yÄ±llÄ±k kesintisiz iktidarlarÄ±mÄ±zla Ã§ok partili siyasi hayatÄ±mÄ±zda elde edilmesi zor bir rekora imza attÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§te elbette sayÄ±sÄ±z engelle, vesayetin oyunlarÄ±yla hatta darbe giriÅŸimine kadar anti demokratik mÃ¼dahale ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ama milletin bize sandÄ±kta Ã¶zgÃ¼r iradesiyle tevdii ettiÄŸi emanete hiÃ§bir zaman halel getirmedik. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz ÅŸartlar ne olursa olsun, mÃ¼cadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Gece yarÄ±sÄ± bildirilerinin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§memizin 367 garabeti ile engellendiÄŸi, partimizin uyduruk gazete kupÃ¼rleriyle kapatÄ±lmak istendiÄŸi, siyaset mÃ¼hendislikleriyle milli iradenin gasp edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde bile bu duruÅŸumuzdan taviz vermedik" diye konuÅŸtu. Â

MUHAFAZAKAR DEVRÄ°MCÄ° DERKEN KÃ–KÃœ MAZÄ°DEN OLAN ATÄ°YÄ° Ä°FADE EDÄ°YORUZÂ

ErdoÄŸan, â€œKuruluÅŸ prensiplerimizden taviz vermeden, milletimizin taleplerine ve gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re partimizi, kadromuzu ve siyasetimizi de yeniliyoruz. Bir ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kadim deÄŸerlerimize sabitlerken, diÄŸeriyle daha gÃ¼zelin, daha iyinin, daha yeninin daha faydalÄ±nÄ±n peÅŸinde koÅŸuyoruz. TÄ±pkÄ± ulu bir Ã§Ä±nar gibi kÃ¶klerimiz derinlere indikÃ§e hamdolsun dallarÄ±mÄ±z da bÃ¼yÃ¼yor, serpiliyor, Ã¼lkemizle birlikte gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±za ulaÅŸÄ±yor. BugÃ¼n, muhafazakar devrimci derken, bir tenakuzu ve ya paradoksu deÄŸil, merhum Yahya Kemal gibi kÃ¶kÃ¼ mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Millet ve parti olarak geÃ§miÅŸi reddetmeden, maziye sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nmeden, mevcut kazanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine geleceÄŸi inÅŸa etmekten bahsediyoruz" dedi.

TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI VÄ°ZYONUNU MÄ°LLETÄ°MÄ°ZLE TEKEMMÃœL ETTÄ°RECEÄžÄ°ZÂ

ErdoÄŸan, â€œTÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonumuzun Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ± da iÅŸte bu yaklaÅŸÄ±m oluÅŸturuyor. Dikkat ederseniz, vizyonumuzu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±rken baÅŸkalarÄ± gibi emri vaki yapmadÄ±k. Ãœlkemizin gelecek asrÄ±na damga vuracak bu vizyonu, 85 milyon olarak hep beraber ÅŸekillendirelim istedik. TÃ¼rkiye'ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa, hiÃ§bir ayrÄ±m yapmadan herkesin katkÄ±sÄ±nÄ± almayÄ± aruz ediyoruz. Bu anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z 81 vilayetimizde ve ilÃ§elerinde dÃ¼zenleyeceÄŸimiz kapsamlÄ± toplantÄ±lar vasÄ±tasÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tekliflerini dinleyecek, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonunu milletimizle birlikte tekemmÃ¼l ettireceÄŸiz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± ekseninde yapÄ±lacak tartÄ±ÅŸmalarla ortaya Ã§Ä±kacak sinerji partimizin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk siyasetine de yeni bir perspektif kazandÄ±racaktÄ±r. Bu toplantÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda katÄ±lÄ±mcÄ± demokrasi idealimizin en gÃ¼zel Ã¶rneklerinden birini teÅŸkil edeceÄŸine inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Â

GÃœNÃœ KURTARMAK, BUGÃœNÃœ SAVUÅžTURMAK Ä°Ã‡Ä°N SÄ°YASET YAPILMAZÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œGÃ¼nÃ¼ kurtarmak, bugÃ¼nÃ¼ savuÅŸturmak iÃ§in siyaset yapÄ±lmaz. Siyaset, usta bir satranÃ§ oyuncusu gibi bugÃ¼nden yarÄ±nÄ± planlamak demektir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hamlelerin nereye varacaÄŸÄ±nÄ± kestiremiyorsanÄ±z kendinize ve Ã¼lkenize bedel Ã¶dettirmeniz kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. Bunun iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n ve siyasetin gidiÅŸatÄ±nÄ± iyi okumanÄ±z, insanlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±rÄ±lmalarÄ± iyi analiz etmeniz gerekiyor. KÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte meydana gelen her hadisenin bÃ¶lgesel ve yerel dÃ¼zeyde de etkileri olduÄŸunu biliyoruz. YakÄ±n tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±sÄ±ndan, 2008 finansal krizine, OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'daki halk hareketlerinden Covid-19 salgÄ±nÄ±na kadar pek Ã§ok hadisede bu hakikate defalarca ÅŸahitlik ettik. 11 EylÃ¼l olayÄ± dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde terÃ¶r tehdidini ilk sÄ±raya Ã§Ä±kartÄ±rken, 2008 finans krizi vahÅŸi kapitalizmin yapÄ±sal sorunlarÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Halk hareketleri vesilesiyle batÄ±lÄ± kurumlarÄ±n demokrasi karnesini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk" dedi. Â

DÃœZENSÄ°Z GÃ–Ã‡ MESELESÄ° Ä°NSAN HAYATINA VERÄ°LEN Ã–NEMÄ° ORTAYA KOYDU Â

â€œDÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ meselesi, insan hayatÄ±na verilen Ã¶nemi ortaya koydu" diyen ErdoÄŸan, "KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda geliÅŸmiÅŸ denilen Ã¼lkelerin saÄŸlÄ±k ve sosyal gÃ¼venlik alt yapÄ±sÄ±nÄ±n ne kadar zayÄ±f olduÄŸu gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Rusya Ukrayna krizi, gÃ¼venlik konseyi gibi vazifesi uluslararasÄ± gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak olan kurumlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÅŸifre etti. Bizim yÄ±llardÄ±r savunageldiÄŸimiz dÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r tespitimizin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanan her geliÅŸmeyle bir kez daha teyit edildi. Son 70 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek oranlarÄ±na Ã§Ä±kan kÃ¼resel enflasyon ise insanlÄ±ÄŸa dayatÄ±lan mevcut ekonomik modellerin aÃ§mazlarÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

U DÃ–NÃœÅžLERÄ°NE ÅžAHÄ°T OLUYORUZÂ

ErdoÄŸan, â€œTÃ¼m bunlarla beraber dÃ¼nyada siyaset, ekonomi, siyaset diplomasi, siyaset gÃ¼venlik iliÅŸkileri enine boyuna sorgulanmaktadÄ±r. Devletin rolÃ¼yle ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n da yeniden alevlendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar devleti hayatÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmaktan bahsedenler bugÃ¼n tam zÄ±ttÄ± tezlerin savunuculuÄŸunu yapÄ±yor. Savunma sanayiine yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ±, israf olarak gÃ¶renler, bugÃ¼n milli bÃ¼tÃ§elerinde aslan payÄ±nÄ± silah ve mÃ¼himmat alÄ±mÄ±na ayÄ±rÄ±yor. SaÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan sosyal gÃ¼venlik harcamalarÄ±na geniÅŸ bir yelpazede benzer U dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine ÅŸahit oluyoruz" dedi. Â

CUMHURBAÅžKANLIÄžI HÃœKÃœMET SÄ°STEMÄ°YLE ETKÄ°N VE SÃœRATLÄ° KARARLAR ALDIKÂ

ErdoÄŸan, â€œBu savrulmalarÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkede ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± da bir gerÃ§ektir. TÃ¼rkiye zamanÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla bu sÃ¼reci en baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶neten Ã¼lkelerden birisidir. Bilhassa Ã¼retim, alt yapÄ±, saÄŸlÄ±k ve savunma alanlarÄ±nda siyasi Ã¶ngÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n meyvelerini topladÄ±k, topluyoruz. Muhalefetin eleÅŸtirilerine raÄŸmen, kamu Ã¶zel ortaklÄ±ÄŸÄ± modeliyle hayata geÃ§irdiÄŸimiz ÅŸehir hastaneleri, salgÄ±n dÃ¶neminde yÃ¼z akÄ±mÄ±z oldu. Bunun yanÄ±nda altyapÄ±yla ilgili yatÄ±rÄ±mlar da yÃ¼z akÄ±mÄ±z oldu. Ana muhalefet PPP nedir ne demektir, hala bunu anlayamamÄ±ÅŸ, bunu bilmiyor. YÃ¼rÃ¼tmede Ã§ok baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa son verdiÄŸimiz CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemiyle, etkin ve sÃ¼ratli karar alÄ±rken bunlarÄ± tam bir koordinasyon iÃ§inde uyguladÄ±k. Parlamenter demokrasi olsaydÄ± bu kararlarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil alamazdÄ±k. Mevcut ÅŸu andaki yÃ¶netim sistemimizle bu kararlarÄ± sÃ¼ratle alabilme imkanÄ± yakaladÄ±k. Bu bir ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n neticesidir. BÃ¼yÃ¼meyi de 5 temel esas Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸtirdik" diye konuÅŸtu. Â

KRÄ°ZLERÄ°N Ã‡Ã–ZÃœMÃœNDE ANAHTAR ROL ÃœSTLENÄ°YORUZÂ

ErdoÄŸan, â€œDiplomaside uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dengeli, tarafsÄ±z ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l politikalarla krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde anahtar rol Ã¼stleniyoruz. Esir takasÄ± ile tahÄ±l koridorunun aÃ§Ä±lmasÄ± ve devam ettirilmesindeki kritik rolÃ¼mÃ¼z Ã¼lkemizin diplomatik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶steren Ã¶nemli birer Ã¶rnektir. Biz bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde SayÄ±n Putin'le olan mÃ¼nasebetlerimiz, SayÄ±n Zelenski ile olan mÃ¼nasebetlerimiz, SayÄ±n Guterres ile olan mÃ¼nasebetlerimiz, bunlarÄ±n hepsi dengeli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ ve ne uzak ne yakÄ±n bu dengeyi kurmak suretiyle de bu sÃ¼reci iÅŸletme fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduk. Ä°nÅŸallah TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonumuzla planlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdiden yapacak, gelecek tasavvurumuzu bir adÄ±m daha Ã¶teye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z" dedi. Â Â

KENDÄ° Ã–NCELÄ°KLERÄ°MÄ°Z Ã‡ERÃ‡EVESÄ°NDE PROJELERÄ°MÄ°ZÄ° YÃœRÃœTÃœYORUZÂ

rdoÄŸan, â€œÄ°nsanlarÄ±n devletten talebi arttÄ±kÃ§a, siyasetÃ§iden ve siyaset kurumundan beklentileri de yÃ¼kselmektedir. Ä°letiÅŸim ve ulaÅŸÄ±m imkanlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde siyasetÃ§inin yÃ¼kÃ¼ daha Ã¶nce hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Tam 20 yÄ±ldÄ±r milletimize aÅŸkla, heyecanla hizmet eden bir kadro olarak mesuliyetimizin farkÄ±ndayÄ±z. Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanÄ±rken dÃ¼nyanÄ±n nereye evrildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yor, planlarÄ±mÄ±zÄ± buna gÃ¶re yapÄ±yoruz. Sahte ve sanal gÃ¼ndemlerin peÅŸinden gitmek yerine kendi Ã¶nceliklerimiz Ã§erÃ§evesinde projelerimizi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Â BaÅŸkalarÄ± en basit meselelerini Ã§Ã¶zmekten acizken, biz Ã¼lkemizin asÄ±rlÄ±k hayallerini gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmenin alt yapÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Ãœlkemizi birbiri ardÄ±nda gÃ¼ndeme taÅŸÄ±nan iftiralarla karalama ve insanÄ±mÄ±zÄ± karamsarlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleme Ã§abalarÄ±nÄ±n rast gele tercihler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilinÃ§li bir senaryonun eseri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz bu sinsi ve yÄ±kÄ±cÄ± kampanyalarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ milletimizle birlikte umutlarÄ±mÄ±zÄ± yeÅŸertecek vizyonlarla, hedeflerle, projelerle keseceÄŸimize inanÄ±yoruz. Son dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok farklÄ± yerinde denenen, hepsi de o Ã¼lkelerin ve insanlarÄ±nÄ±n felaketiyle sonuÃ§lanan devrim gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ zehirleme faaliyetlerini TÃ¼rkiye'de teÅŸmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â

2053 VÄ°ZYONUMUZU DA KENDÄ°MÄ°Z ÅžEKÄ°LLENDÄ°RECEÄžÄ°ZÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œÃœlkemizi bugÃ¼ne kadar nasÄ±l kendi programlarÄ±mÄ±zla getirdiysek, nasÄ±l 2023 hedeflerimizi adÄ±m adÄ±m hayata geÃ§irdiysek 2053 vizyonumuzu da kendimiz biÃ§imlendirecek ve uygulayacaÄŸÄ±z. BatÄ± Ã¼lkelerinin kendi asÄ±rlÄ±k demokrasi ve ekonomi parametrelerinden vazgeÃ§tiÄŸi bir dÃ¶nemde bize geÃ§erliliÄŸi kalmamÄ±ÅŸ Ã¶zellikle o tÃ¼r modellerin dayatÄ±lmasÄ±nÄ± iyi niyetli gÃ¶rmÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye, kadim medeniyet mÃ¼ktesebi, zengin ve yenilikÃ§ilik kabiliyeti yÃ¼ksek insan gÃ¼cÃ¼yle kendi yolunu Ã§izecek ve o yolda yÃ¼rÃ¼yecek dirayete sahiptir" diye konuÅŸtu. Â