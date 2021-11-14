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Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen 7. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyorlarki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak"dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Kasım 2021 Pazar 16:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen 7. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEMUR-SEN 7. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyorlarki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak" ifadelerini kullandı.


ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale  Köprüsü'ne dikkat çekerek, "2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Biz bunu yap işlet devretle yaptık. İnşallah 12 yıl sonra bu kime kalacak? Devlete kalacak ama bunların kafası buna basmaz. Diyorlar ki, 'Bunu nasıl yaptınız. Türk firmalarıyla Kore iş birliğiyle yaptık" şeklinde konuştu.


"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"

Erdoğan, "Hani diyorlar ya 'amcanızı dinleyin. Bak amcanız size neler yapacak neler?' Ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerde tüm benim vatandaşlarımı, işçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi atmayacaktınız, hani kimseyi kapıya koymayacaklardı? Hepsi yalan, akşam yalan, sabah yalan. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bunlar değil miydi Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira kutularıyla girenler. Bezmialem Valide Sultan Camii'nden Başbakanlık ofisine loaderlarla oraları kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Bunlar tahribat yapar, biz ise iş yaparız" şeklinde  konuştu.


"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kardeşlikten beslenirken, karşımızdakiler kavgadan, kaostan besleniyor. Ülkemiz için herhangi bir hayalleri yok ama sıra küfüre geldi mi sıra bırakmıyor. Bu sabotaj siyasetinin kaptan köşkünde uzun zamandır olduğu gibi CHP duruyor" dedi. Erdoğan, "İnsanımızın öz yurdunda parya muamelesi gördüğü, IMF komserleriyle yönetilen, savunması dışa bağımlı üretmeyen Türkiye'dir. Bunların tek vaadi sık sık kendilerinin de dile getirdiği gibi eski Türkiye'yi tüm çarpıklıklarıyla yeniden hortlatmaktır. Milletimizi bunların insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMemur Sen
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