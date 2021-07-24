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Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:07
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Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Denizli, Çameli’nde 2.282 m2 tarla T.C. Çameli Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak. 21.798,00 TL kıymeti ile satışa sunulacak tarlanın satışı 5 Ekim 2021 günü saat 11.15-11.20 arası Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yapılacak.

Aynı gün ve aynı adreste 4.414 m2 tarla 29.320 TL. kıymeti ile saat 11.20-11.25 arasında, 2.804 m2 tarla 30.778 TL. kıymeti ile saat 11.25-11.30 arasında, 7.468 m2 tarla 48.394 TL. kymeti ile saat 11.30-11.35 arasında, 8.750 m2 tarla ise 56.700 TL. kıymeti ile saat 11.35-11.40 arasında satışa sunulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 24.07.2021 10:11
Anahtar Kelimeler:
DenizliÇameliSatılıkTarla
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