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Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 12:02
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Anıtkabir'in avlusuna, Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’nı temsilen askerler alındı. Alanda vatandaşlar için de yer ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradan, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alandaki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 99uncu Yıl Dönümü29 Ekim Cumhuriyet BAyramıAnıtkabirCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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