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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ocak 2021 Perşembe 08:58
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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