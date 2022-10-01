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Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklamasında bulundu. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 10:37
Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 01.10.2022 10:42
Anahtar Kelimeler:
ZaporijyaHersonLuhanskDonetskUkraynaRusyaDışişleri Bakanlığı
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