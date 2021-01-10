Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak

Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

Diyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:59
0 Okunma
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gerçekleştirilen kontrolde, kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişiye cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı. Yoldan geldiğini ve gittiği otelin kendisini almadığını söyleyen kimliksiz kişi, ceza yazılmasına tepki gösterdi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKısıtlamaMaskesizKimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak
MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans