Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1382
ALTIN
447.584
DOLAR
8.0628
STERLİN
11.0942
EURO
9.4932
8 zabıta ve itfaiye eri alınacak
8 zabıta ve itfaiye...
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Silivri’de bakım onarım ve...
GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak
GASKİ, biyolojik atık su...

Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnceburun Koyu'nda, kaçak inşaat çalışması yapan 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 63 bin TL ceza kesildi. İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mart 2021 Pazartesi 09:29
0 Okunma
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza

Fethiye'nin Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, bugün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çktı.

İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı. Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

Göcek'te yaşayan ve yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı, "Dünyada başka Göcek yok. Koylarımızı katletmeye çalışanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeKaçakInşaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi
3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
MİT: PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi
MİT: PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans