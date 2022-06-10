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Eczacıbaşı Holding: 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

Eczacıbaşı Holding'ten yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2022 Cuma 10:29
Eczacıbaşı Holding: 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

İtalya'da helikopterin radardan kaybolması üzerine araştırma başlatıldı. Eczacıbaşı Holding kayıp holdingte 4 çalışanının olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada,  "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.  talyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.   İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. 

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı HoldingİtalyaHelikopterKayıpRadar
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