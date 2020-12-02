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EGM'den 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
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EGM'den 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi veya bir suikastçinin yakalanması şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
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EGM'den 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberleriyle ilgili, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denildi. 

Açıklamada ayrıca, PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmaların vatandaşların huzuru ve ülkenin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüEkrem İmamoğluİBBBaşkan
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