Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
486.566
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3925
EURO
9.4068
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Son Dakika
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Adıyaman'da feci kaza
Son Dakika
Adıyaman'da feci kaza
'Ermenistan, işlediği suçların hesabını verecek'
Son Dakika
'Ermenistan, işlediği suçların hesabını verecek'
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama
Son Dakika
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama

El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü

TRABZON'un Tonya ilçesinde, sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unutmasıyla hareket edip, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi Ayşe Aktaş (65), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:22
0 Okunma
El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Turalı Mahallesi Karabektaş mevkisinde meydana geldi. Filiz Aktaş, kullandığı 06 AT 2959 plakalı otomobili, evinin önündeki hafif rampa yola park edip, araçtan indi. İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, koltukta oturan annesi Ayşe Aktaş ile aniden geri doğru hareket ederek 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atıp devrilen otomobilden savrulan Ayşe Aktaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ayşe Aktaş, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonTonyaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü
Adıyaman'da feci kaza
Adıyaman'da feci kaza
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans