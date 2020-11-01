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Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi

Elazığ Türk Kızılay şubesince, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, İzmir'e 1 TIR yardım malzemesi gönderildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2020 Pazar 18:23
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Elazığ'dan depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi

ELAZIĞ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Elazığ Türk Kızılay şubesince, içinde battaniye, yorgan, bebek bezi ve gıda malzemelerinin bulunduğu 1 TIR, 9 kişilik ekiple İzmir'e doğru yola çıktı. İzmir ile aynı acıları yaşadıklarını dile getiren Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Oradaki depremzedelere yardımcı olmak, çalışmalara katılmak için yönetim üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte İzmir'e hareket edeceğiz. 24 Ocak'ta bunu yaşayan bir şehir olarak o acıyı yaşayanlardan, çalışmalara katılan gönüllülerden birisiyiz. Dün yaşadığımız acıyı bugün İzmir yaşıyor. Oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına gönüllülerimizle beraber oradaki çalışmalara katılacağız" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ElazığTürk KızılayıEge DeniziDepremYardım
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