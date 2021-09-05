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Eminönü'nde okul alışverişi heyecanı 

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala Eminönü'nde bulunan kırtasiyelerde okul alışverişi heyecanı devam ediyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 16:54
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Eminönü'nde okul alışverişi heyecanı 

İSTANBUL (DHA)

Çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen velilerin adresi Eminönü oldu.  

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, yarın yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Yüz yüze yapılacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler Tahtakale'de bulunan kırtasiyeleri tercih etti. 

Alışverişe gelen veliler çanta, defter, kalem kutu, suluk ve daha pek çok okul malzemesinin bir arada bulunduğu kırtasiyelerden elleri dolu ayrılırken esnafın da yüzünü güldürdü. 

Anne ve babası ile birlikte alışverişe çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Faydalı, çok heyecanlı olduğunu, defter eksiklerini alacaklarını, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Birinci sınıfa yeni başlayacak oğlunun eksiklerini almak için Eminönü'nü tercih eden Fatma Türkyılmaz, "Bu sene birinci sınıfa başlıyoruz Allah izin verirse. Biz de kıyafetlerini alacağız, eksiklerini tamamlayacağız. Şimdi çantasını, suluğunu alacağız. Hijyenik malzemelerini alacağız çok eksiğimiz var" dedi. 

Anaokuluna başlayan kızı Ela için alışverişe çıkan Zübeyde Altunkan ise "Anasınıfı için boyalar, kalemler aldık. Çok heyecanlıyız. Bir çocuğumuzu okuttuk. Şimdi küçük hanımı okutacağız. Bizim için, bütün çocuklar için hayırlısı olsun. Bugün boyama kalemi alacağız, kuru ve sulu boya, beslenme malzemeleri alacağız" diye konuştu. 

Geçtiğimiz günlerde anaokuluna başlayan 5 Yaşındaki Ela ise okulu çok sevdiğini, heyecanlı olduğunu kalem ve oyun hamuru gibi malzemeler aldıklarını söyledi.

DHA

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