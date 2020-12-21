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EPDK'dan flaş karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ile muharip ve malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Ayrıca mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlar ile bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:12
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EPDK'dan flaş karar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas'tan oluşan kalite mevzuatı paketinin kurul tarafından kabul edildiğini ve Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin de kamuoyu görüşüne açıldığını belirterek, "Her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak" dedi.

'CUMA GÜNLERİ VE BAYRAMLARDA ELEKTRİK KESİLMEYECEK'

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni önümüzdeki günlerde karara bağlayacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ile muharip malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlar ile bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak."

'KESİNTİ SÜRELERİNDE İYİLEŞTİRME YAPMAYAN ŞİRKETLERE CEZA VERİLECEK'

Başkan Yılmaz geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ile de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak, elektrik kesintilerinin asgari düzeye indirileceğini açıkladı. Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek. Ayrıca bir inşaatın bitimi ile elektrik alt yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projeler hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek" dedi.

'ŞİRKETLERE İŞ KAZASINDA AĞIR CEZALAR VERİLECEK'

Enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesinin de EPDK'nın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddi sonuçlar doğuran birçok kaza meydana geldiğini ve bunların sıfırlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine de yer verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Hem yöneticilerin hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önem taşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği sağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır. Ama bu konuda gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan şirketler; işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

'ÇAĞRI MERKEZİ PERFORMANSLARI ARTIRILACAK'

Başkan Yılmaz ayrıca dağıtım şirketlerinin çağrı merkezi performanslarının artırılacağını belirterek, "Kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine, çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özen ile incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
EPDKElektrikAboneKesinti
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