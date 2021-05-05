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Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 

ÇANAKKALE'de, merkez üssü Erdek Körfezi- Biga olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:23
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Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleErdek KörfeziDeprem
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