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Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı

Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 15:43
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Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından basketbol oynadığı videoyu paylaşarak, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından bazı bakan ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı zamanlarda oynadığı basketbol maçlarından görüntüler paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSosyal MedyaBasketbolVideoSağlıkYeni Çağrı
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