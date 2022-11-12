Erdoğan: Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta enerji üssü kuruyoruz. Önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

4 İLÇE İLE SINIRLI DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlçelerimizi doğalgaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla, 75 buçuk kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlarımız da doğalgaz aboneliği hususunda teveccüh göstererek hizmete sahip çıktı. Bozkurtlu, Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece bir düğmeye basarak ısınacak. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini doğalgazın temizliğine bıraktı. Kastamonu'ya yaptığımız doğalgaz yatırımları sadece bu 4 ilçe ile sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin ve Araç'a en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarımızı ulaştıracağız. İlçelerimize gidecek yüksek basınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik bir hat oluşturacak dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonumuzun 15 ilçesine 4 yılda toplam 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan çalışmalar sonunda Kastamonu'nun doğalgaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak" dedi.

BU YIL 17 BUÇUK MİLYAR YATIRIMLA 11 BİN YENİ HAT TESİS EDİYORUZ

Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğalgaz konforunda faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12 buçuk milyondan 58 milyona çıkardık. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydalanabilme imkanına sahiptir. Bu seviye doğalgaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda, 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğalgaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık. Sadece bu yıl doğalgaz iletim ve dağıtım için toplam 17 buçuk milyar yatırımla 11 bin yeni hat tesis ediyoruz. Bu gayretlerimizi doğalgaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ENERJİ ÜSSÜ KURUYORUZ; ÖNÜMÜZDEKİ SENE BU GAZI KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Erdoğan, "Yerli kaynaklarımızı da devreye alma mecburiyetimiz ortaya çıktı. Arayışlarımızın sonunda Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında önemli keşif yaptık. Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Hala 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20-30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta enerji üssü kuruyoruz. Önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE REFERANS FİYAT OLUŞUMUNUN SAĞLANDIĞI ÜLKE HALİNE DÖNÜŞÜYOR

"Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar atıyoruz" diyen Erdoğan , "Ülke olarak halihazırda 7 uluslararası doğalgaz boru hattına 2 kara, 2 deniz LNG tesisine, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Günlük doğalgaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz depolarımız sayesinde kış mevsiminde yaşanan talep artışlarını sistemi zorlamadan veya ek yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik. Saros'taki yeni yüzen LNG tesisimizin inşaası devam ediyor. Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisimizi genişletiyoruz. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye, gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Yeni doğalgaz boru hatları ve LNG için de her tülü iş birliğine hazırız. Orta Doğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, ürünün, kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu doğalgaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızı küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmiyoruz" dedi.

DESTEK RAKAMI GEÇEN SENEKİ TUTARIN 2 KATINDAN FAZLA OLACAK

Erdoğan, "Son dönemde konutlarda kullanan yüzde 75'ine elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan kaynağında biz karşılıyoruz. Bu uygulamayla 2021 yılında vatandaşlarımıza 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar liralık destek sağladık. Destek rakamı bu yıl geçen seneki tutarın 2 katından daha fazla olacaktır. Üretiminden tüketimine ve piyasasına kadar her alanda Türkiye'yi doğalgazın merkez ülkesi haline getirmek için yoğun gayret içindeyiz. 2023'te diğer pek çok alanla birlikte enerjide de milletimizin karşısına müjdeler ve kazanımlarla çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğalgazın Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerindeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: 14 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE DOĞAL GAZLA BULUŞTURUYORUZ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'da 'Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni'nde konuştu. Dönmez, geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketini hatırlatarak, selden zarar gören ilçeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gaz arzı sağlanması için talimat verdiğine dikkat çekti. Dönmez, "Milletimize verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza ivedilikle başladık. 14 ay gibi kısa bir sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’yu doğal gazla buluşturuyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki çalışmalarla yakından alakadar oldu. Gelinen nokta hakkında bizlerden bilgi aldı. Sürecin bir an önce tamamlanması için gereken her şeyin ivedilikle yapılmasını talimatlandırdı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



'3 BİN 300 VATANDAŞIMIZ ABONE KAYDI YAPTIRDI'



Selden hemen sonra adeta bir şantiyeye dönüşen ilçelerde selin verdiği hasarın izlerini sildiklerini vurgulayarak, "Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörümüz ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Doğal gaz dağıtım şirketimiz bölgede yoğun bir faaliyet göstererek ilk etapta taşıma yöntemi ile hamd olsun gazı en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gazı ekim ayı içerisinde getirdik. Toplam 85 milyon liralık yatırım yaptık. Henüz daha 1 ay olmasına rağmen 30 bin nüfuslu 4 ilçemizde 3 bin 300 vatandaşımız abone kaydını yaptırdı. Kastamonu’nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız. Toplam 1 milyar liralık yatırımla böylece yaklaşık 61 bin vatandaşımızı daha doğal gazın konforuyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



'ÜRETEN TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİ SAĞLADIK'



Bakan Dönmez, 2018 yılından itibaren Türkiye’nin bütün şehir merkezlerindeki vatandaşların doğal gaz konforundan istifade ettiklerini kaydederek, "İl merkezlerinin ardından çalışmalarımızı ilçe ve beldelerimizde yoğunlaştırdık. Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669’a yükselttik. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizde de doğal gaz arzını yaygınlaştırarak; üreten Türkiye’nin enerjisini sağladık. 2002’de doğal gaz kullanan Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) yokken, bugün 183 OSB’miz üretimde doğal gazdan yararlanıyor. Bu vesileyle, Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gaz arzı sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada büyük bir özveriyle gayret gösteren doğal gaz dağıtım şirketimizin ve BOTAŞ’ın yetkililerine, bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Doğal gazın vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.