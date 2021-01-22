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Eskişehir’deki geri dönüşüm fabrikasında yangın

ESKİŞEHİR’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2021 Cuma 09:19
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Eskişehir’deki geri dönüşüm fabrikasında yangın

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’nde kağıt, plastik ve metal geri dönüşüm fabrikasında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler, açık alanda depolanan kağıt ve plastiklerin yanı sıra kullanılmış hurda beyaz eşyaların da bulunduğu alandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dışarıdan ise fabrikaya ait hurda vinci ile alevlerin üzerine toprak atılarak söndürme çalışmasına destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFabrikaYangın
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