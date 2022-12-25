Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacak
TİKA 15 Sözleşmeli Personel...
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...

Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini 

FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

25 Aralık 2022 Pazar 13:48
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini 

STANBUL, (DHA)- Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Hristiyan aleminde Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen noel için düzenlenen ayin, Fener Rum Patrikhanesi'nin içerisinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek için kiliseye geldi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Ayine katılanlardan Tea Hadelia, "Bugün çok heyecanlı ve mutluyum. Hz. İsa'nın doğum gününü kilisemizde karşılıyoruz. Tanrı'ya inanıyoruz ki, İsa geri dönecek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fener Rum PatrikhanesiNoel AyiniIstanbulBartholomeosFener Rum Patriği BartholomeosYeni ÇağrıFatih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu
Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans