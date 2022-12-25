Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini 

STANBUL, (DHA)- Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Hristiyan aleminde Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen noel için düzenlenen ayin, Fener Rum Patrikhanesi'nin içerisinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek için kiliseye geldi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Ayine katılanlardan Tea Hadelia, "Bugün çok heyecanlı ve mutluyum. Hz. İsa'nın doğum gününü kilisemizde karşılıyoruz. Tanrı'ya inanıyoruz ki, İsa geri dönecek" diye konuştu.