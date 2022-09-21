Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.257,21
ALTIN
986,83
DOLAR
18,33
STERLİN
20,81
EURO
18,17
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...

Filyos Belediyesi daire satışı yapacak

21 Eylül 2022 Çarşamba 15:42
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Filyos Belediyesi'ne ait Hisarönü Mahallesi'nde bulunan 20 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhaleye ait teklif zarflarının, şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç A blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı daireler için 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14:30 ve A blok 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı daireler için 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartnameler mesai saatleri içerisinde Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

Daire satış ihalesine ilişkin ilanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü
Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı
Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı
Siber dolandırıcılar CEO gibi davranarak finans departmanlarını sahte fatura ödemeye zorluyor
Siber dolandırıcılar CEO gibi davranarak finans departmanlarını sahte fatura ödemeye zorluyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans